10月22日（現地時間21日）、NBA2025－26シーズンの開幕戦が開催。昨シーズン王者のオクラホマシティ・サンダーがヒューストン・ロケッツを迎え撃ち、125－124で大接戦を制した。 サンダーは開幕からチェット・ホルムグレンが高い決定率でオフェンスをけん引し、27－30の3点ビハインドで最初のクォーターを終える。第2クォーターは互いに3ポイント