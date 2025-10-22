【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ILLITが、「BEB by 星野リゾート」のブランドアンバサダーに就任した。 ■ILLITのフレッシュで等身大の魅力が共鳴 ILLITは、既存の枠にとらわれず、自分たちだけの特別なストーリーを描いていくという意志を持つグループであり、BEBが提案する自由で自分らしい旅のスタイルと、ILLITのフレッシュで等身大の魅力が共鳴し、今回のコラボレーションが