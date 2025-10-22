野党側は、幹部らの会談で国会での連携を確認し、ガソリンの暫定税率廃止法案について10月中の成立を求めることで一致しました。立憲民主党など野党8党派の国会対策委員長らの会談には、連立の枠組みが変わったことに伴い日本維新の会が抜ける一方、公明党が新たに参加しました。会談では、暫定税率を廃止する法案について、来週中の成立を要求することで合意しました。また、自民と維新の合意に盛り込まれた議員定数の削減を巡り