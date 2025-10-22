コスモエネルギーホールディングスが10月19日に「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン in 市原」を開催した。コスモのテレビCMシリーズにも出演する俳優の賀来賢人さんもゲストとして参加した当日の模様をレポートする。「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン in 市原」に参加した約300人の参加者とコスモホールディングス代表取締役社長の山田茂さん(中央左)、賀来賢人さん(中央右)、フリ