10月8日（水）にスタートし、今夜第3話が放送される『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）。桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演するノンストップヒューマンサスペンスだ。大手製薬会社の社長令嬢・八神結以（桜田）は、20歳の誕生日パーティーで、会社に恨みを持つ誘拐犯グループに連れ去られてしまう。しかし、父親からGPSを強制的につけられ、常に見張られる息苦しい生活に嫌気が差していた結以は、犯人