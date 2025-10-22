北朝鮮がAPEC首脳会議を前に、約5カ月ぶりに弾道ミサイルを発射しました。韓国軍合同参謀本部によりますと、北朝鮮は22日午前8時10分ごろ、平壌近郊の黄海北道・中和一帯から、短距離弾道ミサイル数発を発射し、約350キロほど飛行しました。韓国の聯合ニュースは、ミサイルが内陸に着弾したと伝えました。北朝鮮による弾道ミサイルの発射は、ことし5月以来、約5カ月ぶりです。北朝鮮は10月10日に大規模な軍事パレードを行い、新型