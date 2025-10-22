◇NBAレイカーズ−ウォリアーズ（2025年10月21日クリプト・ドットコム・アリーナ）NBAは21日（日本時間22日）に25―26年シーズンが開幕。レイカーズの八村塁（27）が開幕戦の本拠地ウォリアーズ戦に先発出場。第1Qは無得点に終わったが、第2Qに2本連続で3Pシュートを決めて前半は6得点をマークした。チームは54ー55と1点ビハインドで前半を折り返した。八村は2年連続開幕戦のスタメンに名を連ねた。第1Qはシュート機会が