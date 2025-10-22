福岡・田川市の病院駐車場で9日、車がフェンスに衝突し、そのまま走り去る当て逃げ事故が発生した。防犯カメラにはウインカーを点滅させた車がフェンスにぶつかり、しばらく停車したのち、バックして逃走する様子が映っていた。病院側は、運転手が飲酒していた疑いもあるとして警察に相談している。フェンス衝突も運転手は車を降りずに逃走福岡・田川市の病院の駐車場で9日深夜、カメラが捉えたのは、車がフェンスに衝突するも走り