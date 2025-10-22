AKB48の徳永羚海（れみ、19）と永野芹佳（24）が22日、都内で、「鳥取ハロウィン楽しみ大使」就任発表会に出席した。徳永はドラキュラの仮装、永野は兵隊の仮装をして登場。かわいらしくハロウィーンを先取りした。仮装をして“砂吸血鬼・ドサキュラー”として登場した鳥取県の平井伸治知事から「鳥取ハロウィン楽しみ大使」のたすきとパネル、記念品が贈呈された。徳永は鳥取県出身で、「地元で、年に1度のお祭りに携わることがで