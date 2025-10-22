元ヤンキースのスター選手で米ＦＯＸスポーツ解説者のアレックス・ロドリゲス氏（５０）が２４日（日本時間２５日）からスタートするドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズを前にヒンシュクを買っている。どちらも劇的勝利でリーグ優勝を果たし、迎える最終決戦。注目はドジャース・大谷翔平とブルージェイズのウラジミール・ゲレロ・ジュニアの?モンスター対決?だが、ロドリゲス氏は２人を旧約聖書の巨人に例え「