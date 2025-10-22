【モデルプレス＝2025/10/22】女優の吉瀬美智子が10月20日、自身のInstagramを更新。手作りの器を披露し、話題を呼んでいる。【写真】50歳美人女優「左から次女・長女・私の作品」個性爆発手作りカップ◆吉瀬美智子、手作りの陶芸作品を公開吉瀬は「完成〜！先日の陶芸体験 色付けは先生。左から次女・長女・私の作品」と、親子で訪れた陶芸体験で出来上がった作品を投稿。次女は黒、長女はブルー、吉瀬はベージュのマグカップで「