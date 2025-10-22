【モデルプレス＝2025/10/22】女優の西田尚美が21日、自身のInstagramを更新。6年間乗ったという愛車を公開した。【写真】55歳個性派女優「6年間乗った」イギリスブランドの高級愛車◆西田尚美、6年間乗った愛車公開西田は、「6年間乗った大好きな車。ありがとうディスカバリー」と綴り、愛車との2ショットを投稿。愛車は黒のイギリス・ランドローバー社の大型車ディスカバリーで、キャップに白いTシャツ、パンツという西田のスポ