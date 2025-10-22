【モデルプレス＝2025/10/22】歌手の木村カエラが10月20日、自身のInstagramを更新。手編みのバブーシュカを披露し、話題を呼んでいる。【写真】木村カエラ「器用すぎてすごい」手作りバブーシュカ◆木村カエラ、手編みバブーシュカ披露木村は「今度は綿の細い糸で編んでみた。模様がはっきり出て、いいかんじ」とつづり、自身2作品目になるという手編みのバブーシュカを投稿した。バブーシュカとは韓国で流行したスカーフのような