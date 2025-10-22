俳優のスカーレット・ヨハンソン（40）が、米カリフォルニア州で開催されたニューポート・ビーチ映画祭に黒のミニドレス姿で登場。華麗なルックを披露した。【写真】スカーレット・ヨハンソン、黒のミニドレスで美脚見せMailOnlineによると、現地時間10月19日、米カリフォルニア州のバルボア・ベイ・リゾートで開催されたニューポート・ビーチ映画祭にて、『Eleanor the Great（原題）』で映画監督デビューを果たしたスカーレ