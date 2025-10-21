DER ZIBETが、最後のアルバム『句点〜Period〜』を完成させた。デビュー40周年という節目の年に発表される本作は、2023年8月5日に他界したヴォーカリスト・ISSAYへの深い祈りと、彼とともに歩んだ歳月の証として刻まれる一枚だ。『句点〜Period〜』は単なるアルバムではない。ISSAYが遺した仮歌詞と仮歌…その7曲分のデモをもとに、ギタリストのHIKARUが仲間たちと共に紡ぎ上げた音の記録だ。そこにあるのは、悲しみよりもむしろ、