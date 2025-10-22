フィリップ モリス ジャパンは、加熱式たばこ「IQOS ILUMA i （イルマ アイ）シリーズ」より、数量限定「IQOS ILUMA i ギャラクシーブルー モデル」を発売。 記事のポイント 数量限定モデルIQOS ILUMA i ギャラクシーブルー モデルは青色を基調とし、ドア部分に施されたグラデーションが特徴。IQOSの数量限定モデルは人気シリーズですが、今回のモデルは2025年に発表した数量限定としては3カラー目となります。 ↑「IQO