◆第１７２回天皇賞秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝１０月２２日、栗東トレセン今年いっぱいでの引退が決定しているジャスティンパレス（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープインパクト）は、初コンビを組む団野大成騎手が騎乗して、ＣＷコースで追い切った。前を行く３頭を目標にする形でいっぱいに追われ、６ハロン８１秒４―１１秒３を計測した。団野騎手は「イメージよりも乗り