レスリング五輪３大会連続金メダルの吉田沙保里さんが、めいっ子との２ショットをアップした。２２日までにインスタグラムを更新し「ここちゃんとこの日は色違いのお揃いの帽子」とキャップをかぶった姿を投稿。「そんなに身長も変わらなくなってきた…そして大人の女性になってきたね…」と成長を実感し、「＃姪っ子＃お揃い帽子」とハッシュタグを添えた。めいっ子のここみちゃんはこれまでも吉田のＳＮＳにたびたび登場