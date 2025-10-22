狂言師・野村萬斎を父に持つTBSの野村彩也子アナウンサー(28)が21日、自身のインスタグラムを更新。季節の変わり目について思いを記した。 【写真】笑顔もポーズも決まってます 「衣替えしないと」と投稿。「あとハレの日がくるといいな」と続け、「季節の変わり目…束の間の秋を楽しみたいものです」とつづった。 ハッシュタグで「夏真っ盛りの写真を添えて」として、ノースリーブのワンピ