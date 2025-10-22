１９日、開魯県東風鎮六合堂村の一角に積まれた赤トウガラシ。農家が仕分け作業に当たっている。（ドローンから、通遼＝新華社記者／連振）【新華社通遼10月22日】乾燥赤トウガラシの産地として知られる中国内モンゴル自治区通遼市開魯（かいろ）県で、トウガラシの収穫が最盛期を迎えている。同県産のトウガラシは肉厚で品質が高く、国内外の市場で広く販売されている。栽培面積はここ数年、約4万ヘクタールで安定している。１