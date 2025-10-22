株式会社日立ソリューションズ・テクノロジーが、2025年11月19日(水)から21日(金)までパシフィコ横浜で開催される「EdgeTech+ 2025」に出展します。この展示会では、音声、画像認識エッジ、組込みシステム、セキュリティに関する最新のソリューションが紹介されます。 日立ソリューションズ・テクノロジー 展示会「EdgeTech+ 2025」出展 日立ソリューションズ・テクノロジーは、「EdgeTech+ 2025」にて、高度で複雑なシ