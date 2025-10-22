高市早苗自民党総裁が昨日（21日）、日本の第104代首相に選出された。日本が1885年に議院内閣制を導入して以降、初めての女性首相だ。高市氏は4日の総裁選挙で勝利したが、協力関係を26年間維持してきた公明党が連合政権からの離脱を宣言し、危機を迎えた。その後、野党の日本維新の会と手を握って新連立政権を発足させ、この日、首相に就任した。高市氏は円安と財政拡張に代弁される「アベノミクス」を継承する点、外交・安保政策