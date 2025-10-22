革新的で創造性の高いシャンパーニュブランド「ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン)」そんな「ANGEL CHAMPAGNE」のアイコニックな定番コレクション『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO』の新ラベルボトルが、2025年11月1日(土)から販売開始されます。ボトルネックに至るまで輝きを放つ、よりラグジュアリーに進化したデザインです！ ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン) 『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO』新ラベル