１７日、重慶市開州区にある漢豊湖。（ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）【新華社重慶10月22日】中国重慶市開州区の漢豊湖は三峡ダムの建設によって形成された人工湖で、現在は美しい秋の風景が広がっている。同区は近年、季節的な水位変動に対応する湿地や植生帯の整備、鳥類生息地の再生、複数の緩衝帯を設けて環境を守る多機能緩衝システム構築などを通して湖の環境改善と生態修復に注力している。１７日、重慶市開州