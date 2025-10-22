記者会見する沖縄県南城市の古謝景春市長＝22日午前、沖縄県庁自身のセクハラ問題を巡り不信任決議が可決され、沖縄県南城市議会を解散した古謝景春市長は22日、県庁で記者会見し、セクハラを重ねて否定した上で、解散は「正しい判断だった」と述べた。会見後の記者団の取材に、解散に伴う市議選（11月2日告示、9日投開票）では決議に反対した候補を支援する考えを示した。市議選には決議に反対したり、退席したりした前職4人