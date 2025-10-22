ヤマキは「割烹白だし500㎖」の2025年度上期（4〜9月）売上が出荷額ベースで過去最高を記録したことを明らかにした。同社は白だし市場でメーカー別シェアナンバーワンの地位を維持。10月11日からTVCMを全国で放映し、秋冬の需要を喚起している。白だしの需要は年々高まり、その市場規模は年間100億円の大台を突破した。ヤマキ「割烹白だし500㎖」の売上も年々増加し、24年度に出荷額ベースで14年連続の成長を達成。25