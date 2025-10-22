「ペヤングソースやきそば」の製造・販売会社などを傘下に持つペヤングホールディングスは、10月21日付で丸橋克守執行役員経営企画室社長補佐が就任した。丸橋嘉一社長は代表権のある相談役に就いた。同社は「ペヤング発売50周年を迎えたのを機に若い力で新たな取り組みに挑むため」としている。同日の取締役会で決議したもの。克守氏は嘉一氏の次男で、子会社のまるか食品、まるか商事の社長にも就任した。また嘉一氏の長男である