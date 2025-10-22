政府は22日、北海道の養鶏場で、今シーズン1例目となる鳥インフルエンザの陽性が確認されたことから、鳥インフルエンザ関係閣僚会議を開催した。鳥インフルエンザは世界的に発生が継続して確認されていて、日本では2020年以降6シーズン連続の発生となる。木原稔官房長官は、「毎シーズンこれから本格化するため、今後、全国どこで発生してもおかしくない状況になる」と指摘した上で、「改めて、養鶏農家に対する衛生管理の徹底等の