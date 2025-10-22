高市首相は就任直後から、アメリカのトランプ大統領の来日など重要な外交日程がめじろ押しですが、どう向き合うのでしょうか。国会記者会館からフジテレビ政治部・高橋洵記者が中継でお伝えします。就任翌日に北朝鮮がミサイルを発射するという幕開けの中、高市首相は「世界の真ん中で咲き誇る日本」という安倍元首相のフレーズで決意を示しました。高市首相は22日朝、北朝鮮のミサイル発射の一報を受け、予定を早めて官邸に入り、