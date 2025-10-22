とちぎテレビ 県産のブランド牛を売り込みさらなる消費拡大を図ろうと１６日、東京都内のホテルで都内の市場関係者などが参加する懇談会が開かれました。 この県産銘柄牛懇談会は、県産のブランド牛の「とちぎ和牛」、「とちぎ霧降高原牛」、「日光高原牛」を都内の市場関係者などに魅力をＰＲし、さらなる認知度の向上や消費拡大につなげようと開かれたもので、ＪＡの関係者や生産者などおよそ１１０人が参加しました。