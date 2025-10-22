楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン スペシャルオファー」を10月20日午前10時から11月4日午前9時59分まで実施している。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン近くの提携ホテルを対象に、宿泊のみは最大15％、航空機＋宿泊は9,000円、JR＋宿泊は12,000円を割り引くクーポンを配布している。クーポンの配布・利用は先着順となり、なくなり次第終了。宿泊期間は10月21日から2026年2月2