石崎ひゅーいが、2026年2月23日にビルボードライブ大阪、同月28日にビルボードライブ東京公演を開催する。 （関連：石崎ひゅーい、今まで出会ったリスナーへの感謝とまだ見ぬ未来への渇望デビュー10周年を締めくくるビルボードライブレポ） 今回は、ピアノとストリングスカルテットによる特別編成“Piano Quintet”で行う、『キミがいるLIVE』と題した公演に。チケットは、11月