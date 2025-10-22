エア・カンボジアは、東京/成田〜福州〜プノンペン線を10月26日に開設する。就航を前に、同社東京支店長のケビン・リー氏が都内でメディアの取材に応じた。往路のK6593便は東京/成田発午後8時に出発し、経由地の福州に午後11時30分に到着。翌午前0時30分に出発し、プノンペンには午前2時55分に到着する。復路のK6592便はプノンペンを午前9時40分に出発し、福州に午後2時に到着。午後2時50分に出発し、東京/成田には午後7時に到着す