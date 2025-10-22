ポストシーズン通算出場試合数の球団記録に挑むキケ・ヘルナンデス(C)Getty Images2年連続の世界一を目指すドジャースは、現地時間10月24日からブルージェイズとのワールドシリーズに臨む。今回の頂上決戦では、一つの球団記録が塗り替えられる可能性が大いにある。キケ・ヘルナンデスのポストシーズン通算出場試合数だ。【動画】素早いダッシュと送球で併殺完成！左翼キケの好守をチェックドジャース専門メディア『Dodgers Way