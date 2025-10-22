サムスンは日本時間22日、Galaxy Eventを開催し、新型XRヘッドセット「Galaxy XR」を発表、米国と韓国向けに発売した。価格は1799.99ドル（約27万円）。日本での展開は明らかにされていない。 Galaxy XRは、これまで「Project Moohan」という名称で開発が進められていたXRヘッドセット。サムスンは本製品を「AIネイティブの新しいカテゴリー」と位置づけている。 OSには「Android XR」を採用。Android XRに