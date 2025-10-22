最先端の産業用ロボットなどを紹介する国内最大規模の展示会が名古屋で始まりました。 【写真を見る】最先端の産業用ロボットなど2000超のブース出展 「メカトロテックジャパン」始まる今月25日まで ポートメッセ名古屋 名古屋・港区のポートメッセ名古屋で10月22日から始まった国内最大規模の工作機械の展示会「メカトロテックジャパン」。524の企業や団体が参加し、会場では最先端の技術を駆使した製造現