いっきに季節がすすんでいます。冷たい空気が流れ込んでいる所に、雨が降る関東から西の太平洋側は師走並みの寒さになる所がありそうです。きょうは南の海上に停滞する前線の影響で、関東から西の太平洋側で冷たい雨の降る一日になりそうです。特に伊豆諸島や鹿児島県では、湿った空気が大量に流れ込むため、大雨になるおそれがあります。また、熱帯低気圧の影響をうける沖縄でも雷を伴って非常に激しい雨の降る所がありそうです。