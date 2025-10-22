秋田県横手市ではきのう、複数のクマが目撃され、きょうも警察や市が警戒にあたっています。警察によりますと、きのう午後6時すぎ、市の中心部の寺を通りかかった人が敷地内に3頭のクマがいるのを目撃し、通報しました。現在はクマの姿は見えず、近くのやぶに隠れている可能性があるということです。周辺には小学校や保育園があり、ここ数日、クマの目撃が相次いでいました。