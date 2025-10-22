ウォリアーズとの開幕戦でプレーするレーカーズの八村（左）＝ロサンゼルス（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは21日、2試合で開幕し、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのウォリアーズ戦に先発し、35分25秒のプレーで9得点、4リバウンド、3アシストだった。チームは109―119で敗れた。2連覇を狙うサンダーは第2延長の末、125―124でロケッツに競り勝った。昨季最優秀選手（MVP）のギルジャス