【サンパウロ共同】ペルーのヘリ大統領は21日、治安悪化を受けて首都リマとその周辺に非常事態宣言を発令した。期間は22日から30日間で、警察が軍の支援を受けて治安対策に当たる。地元メディアによると夜間の外出禁止は含まれない。リマ周辺ではバスやトラックを襲撃する強盗事件が多発し、治安対策強化を求める声が高まっていた。治安改善を求めるデモは反政府デモへと発展し、治安部隊との衝突で1人が死亡、100人以上が負傷