ネスレ日本は22日、インターネットの通販サイトでほぼ全ての商品の販売を停止したと明らかにした。サイバー攻撃によってシステム障害が発生した通販大手アスクルの子会社に配送を委託しているため。販売再開の時期は未定という。ネスレは21日夜、栄養補助食品など一部を除く商品の新規受注を停止した。既に注文を受けた商品については、出荷・配送が遅れる見込みだ。アスクルは19日、「ランサムウエア」と呼ばれるコンピュー