ドジャースは２１日（日本時間２２日）、ドジャースタジアムで全体練習を行った。球団が練習の様子を公開したが、キケ・ヘルナンデス内野手が山本由伸投手の特製Ｔシャツを着て汗を流した。キケのＴシャツを見ると、山本の投球フォームに加え「何としても負けるわけにはいかないので」と日本語で記されていた。これはナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦に登板する前に、山本が会見で発言した言葉。１週間後、Ｔシャツになってい