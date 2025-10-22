【モデルプレス＝2025/10/22】整形公表双子モデルの妹・吉川ちかが10月20日、自身のInstagramを更新。自宅で回転寿司を楽しむ様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】36歳整形公表の美女モデル「次元が違う」新居で出張回転寿司◆吉川ちか、新居で回転寿司披露吉川は「新居で回転寿司」とつづり、家の中にレールを設置して本格的な回転寿司を楽しんでいる写真や動画を投稿。「握り体験も出来るから楽しいよっ！！」と自身で握っ