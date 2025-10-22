ロシア軍の攻撃によって公共インフラが被害を受けて停電が発生した＝２日、ウクライナ・チェルニヒウ/Yan Dobronosov/Reuters（ＣＮＮ）気温が下がるなか、ロシア軍がウクライナの電力施設へのドローン（無人機）攻撃を強化しており、国内数百万人の家庭が影響を受けている。ロシア軍は住民の苦しみをあおるため、同じ地域を繰り返し攻撃している兆候もみられる。ロシアとベラルーシに接する北部のチェルニヒウ州とスーミ州では、