俳優の波岡一喜（47）が22日放送のMBSラジオ「ヤマヒロのぴかッとモーニング」に出演。役作りのために15キロ体重アップしたことを打ち明けた。波岡は、人気マンガを舞台化する大阪松竹座さよなら公演「じゃりン子チエ」に、テツ役で出演。「体格がきゃしゃなテツではちょっと違うんやないかと、1年かけて増量しました。昼からステーキ食べて肉を見るのがいやになったこともありましたが」と、65キロから80キロになったという。同番