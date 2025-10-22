この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 癒やし満点、猫のおしり「けつようび」に5万いいね おもちファミマプリント販売中🐾(@omochiomoching)さんの投稿です。1週間の始まり。ちょっと憂鬱になるのが月曜日ではないでしょうか？投稿者・おもちファ