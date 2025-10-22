プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年10月21日にユーチューブを更新し、巨人のドラフト1位を独自予想した。プロ野球ドラフト会議は23日に行われる。 「社会人は1発勝負で精神も鍛えられている」 25年度ドラフトの目玉は、大学生No.1スラッガーの創価大・立石正広内野手（4年）だ。パンチ力のある長打が魅力の野手で、複数の内野のポジションをこなせるユーティリティープレイヤーでもある。 すで