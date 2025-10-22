海外発グルメが多数トレンド入りしている2025年。フードの流行は、次から次へと進化中。ananトレンド大賞2025、フード部門から“フラン”をご紹介します。【フラン】シンプルな美味しさにフランスも日本も夢中素朴な生地とクリームのコントラストを楽しんでヨーロッパ生まれの伝統的なカスタードデザート、フラン。スイーツライターのchicoさんによると、「フランス菓子のフランとは、タルトやパイ生地にバニラ風味のクレーム・パ