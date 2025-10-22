今日22日、東海地方は冷たい雨が降り、急に寒さが増しています。明日23日は日差しと暖かさが戻り、秋らしい過ごしやすい陽気となるでしょう。日ごとの寒暖差、一日の中での寒暖差が大きいため、服装選びや体調管理に気をつけてお過ごしください。今朝(22日)は急に寒く日中もあまり気温上がらず今朝(22日)は、冷たい空気が流れ込んでいる影響で、東海地方の多くのアメダス地点で、今シーズン最も気温が下がりました。午前9時まで