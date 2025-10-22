Á´¹ñ6ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¡Ö¤×¤·¤å¥½¥ó¥°¥Õ¥§¥¹ 2025¡Á¤¦¤¿¤Ã¤Æ¢ö¤ª¤É¤Ã¤Æ¡ª¥·¥Ê¤×¤ê¤Á¤ã¤ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Á¡×¡£10·î13Æü(·î¡¦½Ë)¤Ë¡ÖÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë¡×¤Çºë¶Ì¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÀª¤Î¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¡ªº£Ç¯¤Î¡Ö¤×¤·¤å¥½¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¡×¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥·¥Ê¤×¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ë²ñ¾ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò¤´¾·ÂÔ¡£¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¤×¤·¤å¤×¤·¤å¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤Ë¤å¤¦¡×¤ä¡Ö¤Ò¡¼¤¿